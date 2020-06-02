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02.06.2020 12:12
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон возврате стоимости билетов в условиях пандемии

Текст: Татьяна Замахина
Совет Федерации принял закон о неотложных мерах на фоне пандемии, одна из норм которого разрешает менять правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другие виды транспорта. Сенаторы в ходе обсуждения выразили обеспокоенность по поводу применения этой нормы - например, не получит ли пассажир сертификат на поездку, когда лететь или ехать уже никуда не нужно?
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Документ возлагает решения в этой сфере на правительство. Если кабмин разрешит, то перевозчики смогут менять свои правила в условиях режима повышенной готовности или режима ЧС. Так, в одностороннем порядке авиакомпания или другой перевозчик смогут изменить условия договора или отказаться от его исполнения. При этом нужно возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату "в порядке и сроки, установленные правительством РФ".

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Однако возможны риски, предупредил на заседании сенатор Александр Башкин. "Многие перевозчики ожидают возможности не возвращать пассажирам деньги в тех случаях, когда закон обязывает сегодня это делать", - считает он. Парламентарий опасается, что взамен отмененной поездки пассажирам "будут предлагаться сертификаты, ваучеры или возврат денег через несколько лет".

- Только жизнь предполагает разные ситуации, - напомнил Башкин. Он привел в пример пассажира, который купил билет на похороны. А потом "и на похороны не успел, и вместо денег получил право съездить в город, когда ему уже туда не нужно". Это в случае выдачи ваучера. А если будет принято решение вернуть деньги "через три года", то это будет особенно неприемлемо для пожилых пассажиров, отметил сенатор.

- Транспорту нужно помогать, но нужно определиться, за чей счет помощь, - резюмировал он. - Закон нужно принимать, но необходимо проследить за подзаконными актами.

Как именно заработают правила, будет зависеть от постановления правительства, которое должно выйти вслед за принятием закона. "Надеемся, что максимальный крен будет сделан в пользу интересов граждан", - рассчитывает зампред Совфеда Николай Журавлев.

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