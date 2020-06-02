Совфед принял закон о выдаче школьных аттестатов без ЕГЭ

Совет Федерации одобрил закон, благодаря которому правительство РФ сможет принять решение о выдаче школьных аттестатов без ЕГЭ и ОГЭ на основании годовых школьных оценок.

Норма входит в комплексный закон о принятии неотложных мер на фоне пандемии коронавируса.

В законе говорится, что кабмин будет вправе признать результаты промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации для обучающихся по программам основного общего (9 классов) и среднего общего образования (11 классов). Результаты промежуточной аттестации также могут стать основанием для выдачи аттестатов.

Кроме того, кабмин сможет устанавливать порядок и критерии распределения дополнительных бюджетных мест для абитуриентов в рамках обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.