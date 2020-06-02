Совфед разрешил расторгать договор аренды без возмещения убытков

Первоначальная редакция законопроекта предоставляла арендаторам, чьи доходы на фоне пандемии снизились более чем на 50%, право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. При этом арендодатели должны были вернуть им обеспечительный платеж, если он был уплачен.

Чтобы не нанести серьезный удар по арендодателям, документ решено было сбалансировать. На этим работали депутаты ГД и сенаторы совместно с правительством и вышли на компромиссное решение. "Удалось наладить диалог с правительством, оно нас услышало", - отметила Валентина Матвиенко.

В итоговом варианте право на расторжение договора получили предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. То есть те арендаторы, кого пандемия затронула больше всех. Бизнесмены смогут потребовать у арендодателя уменьшение платы на срок до одного года, после чего даются две недели на переговоры. Не договорятся - соглашение можно разрывать (надо успеть это сделать не позднее 1 октября). Важно, что арендатору при этом не нужно будет возмещать хозяину помещения упущенную выгоду. Однако обеспечительный платеж останется у арендодателя.

"Нам удалось уравнять позиции арендаторов и арендодателей при ведении переговоров", - резюмировал председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.