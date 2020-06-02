Совфед разрешил расторгать договор аренды без возмещения убытков

Новости

Фильм о школьниках и искусственном интеллекте вышел в Сети 12:34
Найден способ обратить вспять процесс поседения 12:32
АвтоВАЗ нарастил продажи Lada в мае 12:28
Новый сериал Семена Слепакова "Окаянные дни" посвящен самоизоляции 12:28
На Вологодчине владелец коня заплатит за погибшую от стресса корову 12:28
Голосование по Конституции на открытом воздухе проведут в течение 6 дней 12:26
У девяти сотрудников Архангельского областного суда выявили COVID-19 12:25
СМИ: Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле 12:24
"Прожорливые мыши" съели зерно госрезерва Украины 12:21
Совфед принял закон о выдаче школьных аттестатов без ЕГЭ 12:20
Описано влияние коронавируса на кору головного мозга 12:19
В Якутске прокуратура отреагировала на массовый субботник АГАУ 12:18
Звезда "Гарри Поттера" и "Фарго" сыграет в "Аватаре 2" 12:14
Средняя зарплата в описании вакансий за май выросла на 7 процентов 12:13
Голосование по Конституции на дому будет бесконтактным 12:12
Онлайн-презентации ИТ-компаний перенесены из-за протестов в США 12:09
В ГД назвали непоследовательной идею Киева о переговорах по Донбассу без РФ 12:09
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы 12:08
Сбежавшего из зала суда кузбассовца отправили в колонию на 17 лет 12:08
На Кубани умер основатель журфака КубГУ Александр Факторович 12:08
Мародеры угнали из американского автосалона 50 машин 12:07
Троим жителям Чехова предъявлено обвинение за оскорбление полицейских 12:04
Скончался президент Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич 12:00
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки 11:58
Оркестр Росгвардии поздравил итальянцев с Днем провозглашения Республики 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
02.06.2020 11:45
Рубрика: Власть

Совфед разрешил расторгать договор аренды без возмещения убытков

Текст: Татьяна Замахина
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий предпринимателям расторгать договор аренды недвижимости без возмещения арендодателю упущенной выгоды. Документ принят в компромиссном варианте, подчеркнула глава верхней палаты Валентина Матвиенко.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Первоначальная редакция законопроекта предоставляла арендаторам, чьи доходы на фоне пандемии снизились более чем на 50%, право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. При этом арендодатели должны были вернуть им обеспечительный платеж, если он был уплачен.

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Чтобы не нанести серьезный удар по арендодателям, документ решено было сбалансировать. На этим работали депутаты ГД и сенаторы совместно с правительством и вышли на компромиссное решение. "Удалось наладить диалог с правительством, оно нас услышало", - отметила Валентина Матвиенко.

В итоговом варианте право на расторжение договора получили предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. То есть те арендаторы, кого пандемия затронула больше всех. Бизнесмены смогут потребовать у арендодателя уменьшение платы на срок до одного года, после чего даются две недели на переговоры. Не договорятся - соглашение можно разрывать (надо успеть это сделать не позднее 1 октября). Важно, что арендатору при этом не нужно будет возмещать хозяину помещения упущенную выгоду. Однако обеспечительный платеж останется у арендодателя.

"Нам удалось уравнять позиции арендаторов и арендодателей при ведении переговоров", - резюмировал председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Бизнес Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
1 июля объявят выходным в связи с голосованием по Конституции
ВОЗ: Социальное дистанцирование и ношение масок снижают риск заражения
В Минздраве рассказали, когда Россия вернется к привычной жизни
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей
Минобороны отобрало 50 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование