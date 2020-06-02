Для сельского хозяйства в проекте Общенационального плана действий упор сделан на повышении конкурентоспособности продукции, эффективности использования земель и снижении издержек агробизнеса.

Предусмотрено создание единой электронной инвестплощадки для земель сельхозназначения. С ее помощью можно будет оценить отдельные участки. Потенциальный инвестор сможет получить готовое решение по тому, какая сельхоздеятельность наиболее востребована в регионе. На эти цели, по одной из последних версий проекта, будет выделено 1,5 млрд рублей до конца 2020 года и 2,3 млрд рублей в 2021 году.

В апреле с предложением создать такую цифровую платформу к вице-премьеру Виктории Абрамченко обратилась "­ОПОРА России". По мнению главы организации Александра Калинина, без "цифры" реализовать госпрограмму по вовлечению в оборот сельхозземель 12 млн га к 2030 году невозможно. Сейчас информация о составе, структуре собственности, качестве земель разрознена, а иной раз не соответствует ­действительности.