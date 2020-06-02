Создан оргкомитет хоккейного ЧМ-2023

Правительство РФ объявило о создании оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге и молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске. Оба турнира должны пройти в 2023 году.

Председателем комитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который с ноября 2014 по январь 2020 годов возглавлял совет директоров Континентальной хоккейной лиги. В Питтсбурге вандалы испортили скульптуру великого хоккеиста Марио Лемье Заместителями Чернышенко стали министр спорта РФ Олег Матыцин и помощник президента Игорь Левитин. В оргкомитет также вошли президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и губернатор Омской области Александр Бурков. Всего в составе комитета - 29 человек.