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Рубрика: Спорт

Уже готовим лед

Создан оргкомитет хоккейного ЧМ-2023
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 117(8171)
Правительство РФ объявило о создании оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге и молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске. Оба турнира должны пройти в 2023 году.

Председателем комитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который с ноября 2014 по январь 2020 годов возглавлял совет директоров Континентальной хоккейной лиги.

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Заместителями Чернышенко стали министр спорта РФ Олег Матыцин и помощник президента Игорь Левитин. В оргкомитет также вошли президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и губернатор Омской области Александр Бурков. Всего в составе комитета - 29 человек.

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