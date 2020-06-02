Президент США Дональд Трамп решил задействовать все военные и гражданские федеральные ресурсы, чтобы подавить не утихающие в стране протесты и погромы на расовой почве. Глава государства даже пригрозил собственным штатам тем, чем Вашингтон привык пугать другие страны: введением американских войск.

Трамп, видимо, решивший применить для усмирения взбунтовавшейся Америки свою внешнеполитическую формулу "мир через силу", "настоятельно порекомендовал всем губернаторам развернуть достаточное число подразделений Нацгвардии США", обеспечить их "доминирование на улицах". "Если город или штат откажутся предпринимать действия для защиты жизни и собственности граждан, я разверну военные подразделения и быстро решу проблему за них", - недвусмысленно пригрозил он, призвав "арестовывать и судить" зачинщиков насилия. Президент уже провел совещание с высшими военными чинами.

Для Америки использование войск для подавления протестов внутри страны - это шаг, мягко говоря, экстраординарный. Теоретически глава государства может пойти на это, но ему придется использовать Акт о восстаниях. Этот закон, датируемый аж 1807 годом и подписанный одним из отцов-основателей США Томасом Джефферсоном, за пару сотен лет применялся всего полтора десятка раз. В последний раз это случалось в 1992 году, когда Джордж Буш-старший пытался усмирить мятеж на расовой почве в Лос-Анджелесе. Одни положения закона дают президенту такие полномочия только по запросу властей штата, а по другим этого не требуется. Как это часто и бывает, остается широкое поле для трактовок, а значит, попытка применения закона может спровоцировать острый внутриполитический кризис. Ведь при нынешней политической поляризации в Америке нужно обладать очень живым воображением, чтобы представить губернаторов-демократов, добровольно направляющих Трампу такой запрос.

Угроза президента ввести войска для подавления протестов - это для Америки экстраординарная мера, которая может вызвать острый политический кризис

Неудивительно, что угроза Трампа переполошила его политических оппонентов. Глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит, представляющий Демократическую партию, назвал планы президента "проявлением диктатуры".

Жажда действий Трампа объясняется досадой на то, что охвативший страну хаос бьет по его предвыборному рейтингу, который и так пострадал от коронавируса, в то время как глава государства практически бессилен. Ведь его президентские полномочия довольно ограничены в том, что он может сделать против демонстрантов: управление полицией, введение режима ЧС и другие меры такого рода в США отданы на откуп губернаторам и региональным властям, примерно половина которых состоят в оппозиции Трампу и гнут собственную линию.

Глава Белого дома уже успел рассориться с мэром Вашингтона, обвинив его в недостаточной охране улиц рядом с Белым домом. Поскольку столичный округ штатом не является, федеральные власти решили взять инициативу на себя. Трамп сообщил, что "разместит на улицах тысячи и тысячи тяжело вооруженных солдат, военного персонала и полицейских" чтобы остановить бунт и вандализм. Туда стянуты спецподразделения военных, ФБР и Нацгвардии.

Между тем градус заполыхавшего на американских улицах пожара не снижается. А их изначальный рефрен - борьба с расовой дискриминацией - отступает в тень откровенного насилия и грабительства. В Нью-Йорке после небольшого затишья на Манхэттене ночью мародерствовали с размахом: разграблено более десятка торговых точек. "Спросом" у грабителей пользовалась одежда, бытовая техника и ювелирные изделия. Власти города последовали примеру столицы и ввели комендантский час, а также решили удвоить число полицейских на улицах с 4 до 8 тысяч.

Ранее ограничения на передвижение в темное время суток ввели десятки других городов, но остановить насилие пока не удается. В Чикаго грабители умудрились даже ограбить поезд на ходу, сбрасывая с него разные товары и технику своим подельникам. Все это средь бела дня, под камерами очевидцев.

Из-за размаха погромов впервые за четверть века власти закрыли все федеральные тюрьмы, что объяснили желанием обеспечить их безопасность.

Между тем опубликованы результаты экспертизы по гибели темнокожего Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе 25 мая. Видеозапись инцидента и спровоцировало общенациональные погромы. Хотя с учетом видеозаписи и десятков очевидцев обстоятельства его смерти мало у кого вызывали сомнения, вскрытие подтвердило: он скончался от удушения.

Полицейский Дерек Човин давил коленом на шею Флойда, который не оказывал никакого сопротивления и хрипел, что не может дышать. Сам Човин арестован, ему выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве. Репутация обоих небезупречна. Флойд ранее был судим за грабеж. А Човин до этого уже трижды убивал подозреваемых при задержании. Кроме того, на него многократно поступали жалобы о чрезмерном применении силы.