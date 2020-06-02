Стадион "Краснодара" признан лучшим в стране

Арена футбольного клуба "Краснодар" признан лучшей в российской Премьер-лиге (РПЛ) по итогам голосования болельщиков. Опрос проходил в Инстаграме РПЛ.

В своеобразном финале "Колизей", как еще называют стадион "быков", одолел домашнюю арену питерского "Зенита" - 57 процентов против 43.

Стадион "Краснодара" был открыт в октябре 2016 года. Вмещает он 35 179 мест, оснащен медиаэкраном по периметру. Арене присвоена высшая, четвертая категория Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Тем временем стало известно, что казанский "Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи в чемпионате на "Ак Барс Арене".

Напомним, что до конца первенства футболистам Леонида Слуцкого предстоит встретиться на своем поле со столичными "Локомотивом" и "Спартаком", а также с "Оренбургом", "Краснодаром" и "Ростовом".