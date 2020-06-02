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02.06.2020 19:50
Рубрика: Культура

Читаем в центре Зума у фонтана

Финалистов "Большой книги" объявили онлайн на сайте "Года Литературы"
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Коронавирус и налагаемые им ограничения внесли коррективы и в церемонию оглашения короткого списка 15-го сезона главной русской литературной премии "Большая книга". Она прошла не как обычно в демонстрационном зале ГУМа, организаторы провели церемонию онлайн - "не в ГУМе, а в Зуме!". Привычного "литературного обеда" не было - зато в этом году в церемонии на равных с москвичами могли участвовать и литераторы из Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока, а также из Израиля, Германии и прочих городов и весей. И зрители могли следить за происходящим в прямой трансляции на сайте "ГодЛитературы.РФ", чтобы понять, как оно происходит.
Впервые все участвовали в церемонии из дома. На фото сверху (слева направо): председатель Литературной академии Дмитрий Бак, писательница Ксения Букша. Нижний ряд: писательница Дина Рубина и поэт Тимур Кибиров. Фото: rg.ru Впервые все участвовали в церемонии из дома. На фото сверху (слева направо): председатель Литературной академии Дмитрий Бак, писательница Ксения Букша. Нижний ряд: писательница Дина Рубина и поэт Тимур Кибиров. Фото: rg.ru
Впервые все участвовали в церемонии из дома. На фото сверху (слева направо): председатель Литературной академии Дмитрий Бак, писательница Ксения Букша. Нижний ряд: писательница Дина Рубина и поэт Тимур Кибиров. Фото: rg.ru

Организаторы постарались максимально приблизить церемонию к привычной. Началась она с того, что председатель Литературной академии - большого жюри, определяющего победителей - Дмитрий Бак пошутил про встречу "в центре Зума у фонтана" и про то, что реальность с лихвой выполнила желание организаторов отметить 15-летие премии как-то по-особенному. Потом, уже серьезно, один из вдохновителей премии, советник президента Владимир Толстой признал, что за 15 лет стало ясно: "Большая книга" оправдывает свое название. За эти годы лауреатами становились писатели самых разных направлений и убеждений, от Быкова до Прилепина, от Гранина до Водолазкина. Евгений Водолазкин, четырежды финалист и дважды победитель, признал в свою очередь, что премия оказалась для него "литературным лифтом", и напомнил будущим финалистам, что "когда попадаешь на вершину, оказываешься открыт всем ветрам - хвале и хуле. "Большая книга" помогает не впасть в отчаяние. И поэтому имеет не только литературное, но и нравственное значение".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
На книжный фестиваль "Красная площадь" необходим цифровой пропуск

Другой прошлогодний лауреат "Большой книги", нынешний председатель жюри молодежной премии "Лицей", Сергей Шаргунов, заметил, что участие в премиях, как любое состязание, "дает силы и бодрость".

Ободренный этим, председатель совета экспертов Михаил Бутов заявил, что в этом году короткий список "образовался сам, как лист на дереве или цветок", из обычных жарких споров экспертов. И что на сей раз у него есть ответ на извечный вопрос о тенденции, которую демонстрирует короткий список: это тенденция к "языковой брутальности" - причем не обязательно привязанной к мужественности. После чего огласил сам список, в этом году довольно длинный для короткого: 13 книг, 15 авторов.

Блогеры читают, журналисты задают вопросы. И, конечно, самым животрепещущим оказался вопрос о фестивале "Красная площадь", обращенный к замруководителя Роспечати Владимиру Григорьеву. "Фестиваль открывается через четыре дня - не жестоко ли это?" - прямо спросили его. "Я не очень понимаю, в чем здесь жестокость, - удивился тот. - 1 июня открылись все книжные магазины. Работают, да и не закрывались, все супермаркеты. Есть жесткие санитарные требования, которые мы выполним, даже если они кажутся нам чрезмерными". Чиновника поддержал финалист этого года Александр Иличевский, напомнивший о необходимости ярких впечатлений после долгой вынужденной "спячки".

За эти годы лауреатами становились писатели самых разных направлений и убеждений

Еще одно отличие церемонии этого года - речи перемежались не записанными фанфарами, а живыми (хотя и дистанционными) выступлениями музыкантов. В самом начале Григорий Служитель, прошлогодний лауреат премии, а кроме того - профессиональный актер и клубный артист, пророчески исполнил известную всем песню про то, что солнце взойдет. Со своими номерами выступили Игорь Бутман и Светлана Сурганова, а "на финальных титрах" Алексей Кортнев исполнил песню, которую он, по его словам, написал 35 лет назад и которая до сих пор его кормит, и пожелал всем писателям сочинить нечто подобное. "В России все можно профукать, кроме литературы. Это и есть главная наша народная скрепа", - заявил он.

Финалисты "Большой книги"-2020
  • 1. Василий Авченко, Алексей Коровашко, "Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке"
  • 2. Григорий Аросев, Евгений Кремчуков, "Деление на ночь"
  • 3. Ксения Букша, "Чуров и Чурбанов"
  • 4. Наталья Громова, "Насквозь"
  • 5. Михаил Елизаров, "Земля"
  • 6. Шамиль Идиатуллин, "Бывшая Ленина"
  • 7. Александр Иличевский, "Чертёж Ньютона"
  • 8. Тимур Кибиров, "Генерал и его семья"
  • 9. Алексей Макушинский, "Предместья мысли. Философическая прогулка"
  • 10. Дина Рубина, "Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин, Книга 2. Белые лошади, Книга 3. Ангельский рожок"
  • 11. Павел Селуков, "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы"
  • 12. София Синицкая, "Сияние "жеможаха""
  • 13. Евгений Чижов, "Собиратель рая"
Культура Литература Премия "Большая книга"

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