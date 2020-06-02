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02.06.2020 19:45
Рубрика: Экономика

Бизнесу окажут помощь в режиме "одного окна"

Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут получить доступ ко всем онлайн-сервисам, мерам налоговой и кредитной поддержки в режиме "одного окна". Для этого будет создана единая цифровая платформа, следует из проекта Общенационального плана действий.
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Екатерина Петрова

Бизнес сможет представлять в банк в электронной форме уставные документы из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также данные из налоговых органов для открытия счета или получения кредита через портал госуслуг.

Фото: РИА Новости
Совфед одобрил меры по поддержке граждан и бизнеса

Для МСП, которые утратят право применять специальные налоговые режимы, в проекте заложено плавное увеличение фискальной нагрузки на общей системе налогообложения, в том числе при уплате НДС. Будет введен коллективный (семейный) патент.

Во второй половине года бизнесу из наиболее пострадавших отраслей планируется компенсировать расходы на выполнение санитарно-эпидемиологических требований. В этом году на эти цели, по проекту плана, может быть выделено 20 млрд рублей.

Среди нефинансовых мер поддержки - запланированное продление до конца 2021 года моратория на плановые проверки МСП, продление на 2021 год действия принципа "лицензия автоматом", переход на полностью безбумажное взаимодействие с контрольными органами.

1,5 года отводит правительство на восстановление численности занятых в малом бизнесе

Ряд мер уже реализуется. Так, льготная программа кредитования под 2% на занятость стартовала с 1 июня. В случае сохранения занятости на уровне 90% (с даты вхождения в программу) бизнес сможет рассчитывать на списание задолженности за счет средств госбюджета.

Целью плана является восстановление к концу 2021 года численности занятых в МСП и индивидуальных предпринимателей на уровне I квартала 2020 года.

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