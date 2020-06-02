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02.06.2020 18:03
Рубрика: Власть

Запятая не помеха

Верховный суд запретит придираться к незначительным огрехам в жалобах
Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России намерен разъяснить особенности рассмотрения гражданских дел в апелляционной инстанции. Одна из важных позиций: судам запретят придираться к жалобам по мелочам и возвращать их, например, из-за неправильно расставленных запятых.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект документа обсудил в режиме онлайн научно-консультативный совет при Верховном суде России.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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Задача апелляционной инстанции - повторное тщательное рассмотрения дела. Она изучает как факты, так и правовые доводы, которым руководствовалась первая инстанция, принимая решение. По сути, она проводит работу над ошибками по горячим следам, когда решение еще не вступило в законную силу. Если кто-то недоволен выводами первой инстанции, то все точки над "i" должна расставить именно апелляционная инстанция.

В большинстве своем апелляционные жалобы по гражданским делам рассматривают региональные суды. Но направляются в них жалобы через суды первой инстанции. Допустим, человек судился в подмосковном Пушкино. Чтобы подать апелляционную жалобу в Московский областной суд, он должен принести ее в канцелярию Пушкинского районного суда.

По сути, районные суды в данном случае лишь посредники. Но нередко и они, и сами региональные суды начинают возвращать жалобы из-за каких-то мелких недочетов.

Как рассказал "РГ" адвокат Вячеслав Голенев, в одном из регионов рассмотрение дела, которое он вел, затянули на шесть лишних месяцев из-за формальных недочетов при оформлении жалобы.

Фото: iStock
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"Хотя на суть вопроса они не влияли, - говорит адвокат. - В целом позиция, что формальные и незначительные ошибки, допущенные стороной при составлении апелляционной жалобы, не влекут за собой оставление ее без движения или возврат заявителю, представляется полезной".

Кроме того, проект постановления закрепляет правовую позицию в том, что информация о всех апелляционных слушаниях по делам должна быть опубликована на сайте суда.

"Такое опубликование производится после надлежащего оповещения всех лиц, участвующих в деле", - рассказывает адвокат.

По его словам, сегодня многие региональные суды публикуют расписание не по всем судебным процессам. Это надо исправить.

Фото: iStock
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Другое разъяснение: граждане, подающие жалобу, должны будут самостоятельно разослать копии всем сторонам дела. Чек и опись вложения в письмо необходимо будет прикладывать к экземпляру жалобы в суд. Иначе жалобу могут завернуть. Это делается для того, чтобы другая сторона была в курсе всего, что происходит в процессе, могла подготовиться и представить свои аргументы.

Кстати, 1 октября прошлого года начали действовать отдельные Федеральные апелляционные суды общей юрисдикции. Правда, они рассматривают апелляционные жалобы по тем делам, где первой инстанцией был региональный суд. Поскольку по подавляющему большинству гражданских споров первой инстанцией является районный суд, то в основном апелляции проходят в региональных судах.

Но и новые суды тоже иногда подключаются к гражданским процессам: за три месяца в прошлом году они рассмотрели 64 апелляционные жалобы по гражданским делам.

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