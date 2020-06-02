Судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда

Опубликованы результаты судмедэкспертизы по делу о смерти Джорджа Флойда. Согласно официальному заключению, житель Миннеаполиса умер от удушения.

"В графе причина смерти указана "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи". Способ смерти квалифицируется как "убийство". Судмедэксперты подтвердили вывод, которого придерживалась семья погибшего", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Четверых полицейских, которые участвовали в задержании мужчины, уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Смерть Флойда положила начало масштабным протестам, которые охватили не только Миннеаполис, но и другие американские штаты. В ряде городов, в том числе и в столице США - Вашингтоне - объявлен комендантский час.