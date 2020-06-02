Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками"

Президент США Дональд Трамп во вторник продолжил серию агрессивных комментариев в социальных сетях по отношению к протестующим американцам. Согласно размещенной хозяином Белого дома публикации в Twitter, выступающие против произвола и расизма полиции граждане США - "сброд и неудачники".

"Нью-Йорк, задействуйте национальную гвардию. Сброд и неудачники разрывают город на части. Действуйте быстро!" - написал Трамп в своем аккаунте, на который подписаны 80 миллионов человек.

В последние и весьма неспокойные для США дни американский лидер через Twitter уже пугал протестующих под стенами Белого дома "злобными собаками" и "самым смертоносным оружием", грозил ввести в действие армию для подавления охвативших Америку в связи с гибелью афроамериканца волнений, а также и хвалил себя за массовые аресты бунтовщиков.

Отметим, что события последних двух дней в Нью-Йорке действительно шокируют размахом бунта и его разрушительными последствиями. Мирные протесты в мегаполисе быстро перешли в погромы и грабежи. Набегам мародеров и вандалов подверглись целые городские кварталы, в которых расположены люксовые магазины. Департамент полиции Нью-Йорка оказался не в состоянии взять ситуацию под контроль.