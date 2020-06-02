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02.06.2020 15:20
Рубрика: Экономика

Туротрасли могут возместить 50% платежей по процентам по кредитам

Текст: Евгений Гайва
Предприятиям гостинично-туристской сферы могут возместить 50% платежей по процентам, а также предоставить отсрочку выплаты основного долга по привлеченным ранее кредитам. Такие меры включены в подготовленный правительством России проект Общенационального плана действий по восстановлению экономики, с которым ознакомилась "РГ".

Проект также предусматривает снижение ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) для предприятий туристской отрасли до 7%.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Кроме того, для поддержки отрасли расширят господдержку туроператоров, работающих на рынке внутреннего и въездного туризма за счет формирования новых маршрутов, снижения стоимости авиационных и железнодорожных перевозок. Как указано в версии проекта, на эти цели в 2020 и 2021 годах дополнительно предполагается выделить 14 млрд рублей.

Также предполагается расширять льготное кредитование и субсидировать ввод новых гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры. На эти цели, помимо предусмотренных ранее 16,53 млрд рублей, будет дополнительно выделено в этом и следующем году 19,2 млрд рублей.

Туризм был включен в перечень пострадавших в числе первых. Министерство экономического развития и Ростуризм подготовили меры поддержки отрасли. Правительством уже выделено 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Ранее правительство также приняло решение о возможности использования средств фонда персональной ответственности туроператоров для возврата денег туристам, которые приобрели тур на период с начала действия карантинных ограничений до 1 июня. Кроме того, размер взноса туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" на 2020 год составит символический 1 рубль. Введен также мораторий на проверки и применение санкций за несвоевременную подачу налоговой отчетности, дана отсрочка предоставления бухгалтерской и отраслевой отчетности, представлены беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам, отсрочки по арендным платежам, предусмотрен возврат средств при отмене и переносе зрелищных мероприятий, проводимых организациями исполнительских искусств или музеями. Действуют и другие меры, доступные всем компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

Крупные предприятия туротрасли могут воспользоваться беспроцентными кредитами на выплату зарплат, введены моратории на банкротство и на налоговые санкции.

Экономика Туризм Правительство Развитие туризма в России

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