Утвержден календарь стартовых восьми этапов "Формулы-1"

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" утвердило расписание первых восьми этапов нового сезона, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт "Формулы-1", сезон стартует в начале июля. Два стартовых Гран-при пройдут в Австрии. На автодроме в Шпильберге состоятся этапы 3-5 и 10-12 июля. Следующий Гран-при состоится в Венгрии 17-19 июля, после чего две подряд гонки состоятся в Великобритании на автодроме в Сильверстоуне - 31 июля-2 августа и 7-9 августа.

14-16 августа этап состоится в Барселоне, откуда команды переедут в Бельгию, где определят сильнейшего 28-30 августа. Восьмой этап примет итальянская Монца 4-6 сентября.

Сообщается, что дальнейший календарь будет опубликован в ближайшее время. Российских поклонников автогонок интересует, когда же состоится Гран-при в Сочи, изначально намеченный на 25-27 сентября. Всего в нынешнем сезоне, который из-за коронавируса стартует намного позже обычного, планируется провести до 18 этапов вместо 22. К этому моменту отменены гонки в Австралии, Монако, Франции и Нидерландах, перенесены на неопределенный срок Гран-при Бахрейна, Китая, Вьетнама, Канады и Азербайджана.