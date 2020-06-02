В ЦИК впервые показали бюллетень для голосования по Конституции

Во вторник в Центризбиркоме прошла презентация порядка организации голосования по поправкам в Конституцию. В частности, журналистам показали образец бюллетеня, который будет использоваться с 25 июня по 1 июля.

Форма документа была утверждена ЦИК еще в марте, но тогда его показали лишь в электронном виде.

Это бланк формата А4, на котором указано название мероприятия, порядок заполнения бюллетеня, вынесенный на голосование вопрос "вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?", и два варианта ответа на него - "да" или "нет".

Изначально дата голосования не была указана в бюллетене. Это позволило избиркомам продолжить печать бланков, несмотря на перенос даты.

Этот образец бюллетеня журналистам раздали в наборе для надомного голосования, который специально к заседанию ЦИК подготовила избирательная комиссия Московской области.

Помимо бюллетеня, каждый голосующий на дому получит бланк заявления, листовку с разъяснением процедуры, буклет с описанием поправок в Конституцию, одноразовую маску, перчатки, антисептик и ручку.