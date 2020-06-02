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02.06.2020 18:11
Рубрика: Власть

В "Единой России" подвели окончательные итоги онлайн-праймериз

Текст: Айсель Герейханова

В "Единой России" подвели окончательные итоги предварительного голосования, которое в этом году полностью проходило в онлайн-формате. Интересно, что итоговая явка составила 5,07% от числа избирателей, которые имеют право проголосовать на выборах в единый день голосования 13 сентября. Всего в качестве выборщиков зарегистрировались более 1,1 млн человек.

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"В прошлом году, когда не было пандемии, голосование проходило в двух форматах - традиционными бюллетенями и онлайн. В этом году - только в электронном формате. Это принципиально другой технологический процесс. Если в прошлом году на предварительном голосовании в режиме онлайн свои голоса отдали примерно 0,35% избирателей, то в этом году - 5,07%", - рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак

По словам Турчака, выборы прошли открыто и честно. В свою очередь, замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов сообщил, что за время проведения праймериз партия получила сообщения о 23 нарушениях на территории 30 субъектов РФ. Тринадцать из них касались использования админресурса, пять - проведения агитации в период предварительного голосования. Еще два обращения поступили по поводу подкупа избирателей, и одно - о фальсификации нарушений. Но эти жалобы не нашли подтверждений, добавил Перминов.

Голосование длилось неделю с 25 по 31 мая. Всего в них принимали участие более 6 тысяч кандидатов. Победители праймериз будут выдвигаться от партии на сентябрьских выборах.

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