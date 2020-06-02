В "Единой России" рассказали о новых поправках в Трудовой кодекс

"Единая Россия" подготовила поправки в Трудовой кодекс, которые учитывают особенности работы на "удаленке". Об этом на совещании с участием членов правительства, профсоюзов и экспертов рассказал председатель партии Дмитрий Медведев.

По его словам, пандемия обострила очень многие вопросы в трудовой сфере. В частности, речь идет об организации дистанционного труда. Он рассказал, что примерно четверть предприятий планируют оставить на удаленной работе не менее 20% сотрудников и после коронавируса. И у этого процесса есть подводные камни, которые должны регулироваться трудовым правом.

"Документ, подготовленный фракцией партии в Госдуме, предусматривает целый ряд существенных изменений", - заявил Медведев.

Как пояснили в партии, все вопросы, связанные с дистанционной работой, будут собраны в одну главу. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев перечислил те изменения, которые предлагается внести в Трудовой кодекс:

- Возможность заключить отдельное соглашение о временном переводе на дистанционную работу в том случае, если это изначально не оговаривается в трудовом договоре. В нем будет прописываться график, зарплата, возможность компенсации работникам использования собственной техники, электроэнергии при удаленной работе.

- Разрешить электронный документооборот как наиболее простой. Отказаться от обязательного требования электронной цифровой подписи из-за дороговизны и длительности процесса. Формы подтверждения авторского документа могут быть прописаны в трудовом договоре.

- Отменить обязательное требование указывать рабочее место при удаленной занятости.

- Закрепить в Трудовом кодексе право работника быть офлайн . В случае если необходимо привлечь сотрудника к работе в его личное время, она должна оплачивать сверхурочно.

- Приравнять основания для увольнения сотрудников "удаленки" к офисным работникам. В частности, сейчас среди оснований для увольнения "удаленных" работников в трудовых договорах встречаются такие формулировки, как "исчерпанность работы" или "отсутствие заинтересованности со стороны работодателя".