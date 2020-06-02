В "ЕР" рассказали об основания для увольнения сотрудников на "удаленке"

Фракция "Единой России" в Госдуме подготовила пакет поправок, которые касаются выплаты зарплаты при переводе на удаленную работу, продолжительности рабочего дня, электронного документооборота. В частности, одна из важных новаций касается процедуры увольнения сотрудников, работающих удаленно.

Первый заместитель руководителя фракции "Единой России", депутат Госдумы Андрей Исаев рассказал, что сейчас основания для увольнения по инициативе работодателя "удаленных" сотрудников могут оговариваться дополнительно в трудовом договоре. На практике, например, встречались такие формулировки, как "исчерпанность работы" или "отсутствие заинтересованности со стороны работодателя".

Сейчас, когда перевод людей на дистанционную занятость носит массовый характер, ситуацию нужно менять.

"Мы считаем, что основания для увольнения "удаленных" работников должны быть такие же, как и для работников, кто работает непосредственно в офисе или на производстве", - заявил Исаев на партийном совещании с участием председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.