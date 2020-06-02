В КНР обвинили США в создании антикитайского альянса

Планы президента США Дональда Трампа расширить Группу семи, не приглашая Пекин, являются попыткой сформировать альянс против Китая. Такую оценку дали в Поднебесной недавней инициативе Вашингтона.

По мнению директора Института американских исследований Китайской академии социальных наук Ни Фэна, Трамп пытается заручиться поддержкой союзников в противостоянии с Китаем. "Намерение простое: изолировать Китай", - считает эксперт, которого цитирует South China Morning Post. Исполнительный директор Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван Вэнь полагает, что все не так страшно, и Вашингтону не удастся создать глобальный антикитайский альянс, так как лидерство США в мире уже не столь очевидно. "Другие страны не хотят выбирать между Китаем и США", - говорит Ван Вэнь.

Ранее Трамп высказал идею о проведении саммита "семерки" с участием России, Австралии, Индии и Южной Кореи, поскольку нынешний формат он считает "устаревшим". Как отмечает South China Morning Post, Австралия и Южная Корея являются давними союзниками США и поддержат все их антикитайские инициативы. Индия имеет некоторые разногласия с КНР. И только Москва является стратегическим и экономическим партнером Пекина, но приглашение России обусловлено ее значимостью в мире, что неоднократно признавал Трамп.