В Мехико призвали пассажиров метро молчать ради борьбы с коронавирусом

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции метрополитен Мехико призвал граждан сохранять молчание.

Необычная кампания под названием "Молча предотвращаем заражение" (Callados prevenimos el contagio) стартовала в понедельник, 1 июня. Она направлена на "снижение выброса капель", которые образуются при разговоре могут, как сообщили в Twitter метро мексиканской столицы, стать фактором заражения в закрытых помещениях.

Помимо этого, управление метрополитена призвало граждан носить маски в течение всей поездки.

Отметим, что Мексика находится на пике эпидемии коронавируса. По последним данным, число погибших от COVID-19 выросло до 10 167 человек, всего в стране зарегистрировано 93 435 случаев заражений.