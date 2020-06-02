В метро Мехико запретили говорить, чтобы не распространять COVID-19

Для ограничения распространения коронавируса среди пассажиров руководство метро столицы Мексики обратилось с просьбой о молчании, передает ТАСС. Так, как считают местные эксперты, можно уменьшить число передаваемых от человека к человеку болезнетворных частиц.

"Кампания "Молча предотвращаем заражение" нацелена на уменьшение объема выделяющихся при разговоре частиц, которые могут быть фактором инфицирования в замкнутых пространствах", - гласит обращение руководства метрополитена на официальном аккаунте в Twitter.

Мехико сейчас - один из самых пострадавших от коронавируса мегаполисов Северной Америки. Всего в стране с начала пандемии заразились 90 664 человека, умерли 9 930 заболевших. С 1 июня часть введенных ранее в стране ограничений была отменена.