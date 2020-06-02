В НАСА сообщили приближении астероида к Земле

К Земле со скоростью 11 километров в секунду приближается астероид 163348 (2002 NN4). Он пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты шестого июня в 06.20 мск.

Для Земли угрозы астероид не представляет, поскольку пролетит в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт одного из подразделений НАСА. Однако это небесное тело относится к потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.

Этот астероид был открыт в 2002 году. По приблизительным расчетам, его размер от 250 до 570 метров. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.