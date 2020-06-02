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02.06.2020 03:31
Рубрика: Общество

В НАСА сообщили приближении астероида к Земле

К Земле со скоростью 11 километров в секунду приближается астероид 163348 (2002 NN4). Он пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты шестого июня в 06.20 мск.

Фото: G. S. Collins, N. Patel, T. M. Davison, A. S. P. Rae, J. V. Morgan, S. P. S. Gulick, IODP-ICDP Expedition 364 Science Party
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Для Земли угрозы астероид не представляет, поскольку пролетит в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт одного из подразделений НАСА. Однако это небесное тело относится к потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.

Этот астероид был открыт в 2002 году. По приблизительным расчетам, его размер от 250 до 570 метров. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.

Общество Космос

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