В Нью-Йорке введен комендантский час

Из-за протестов и беспорядков, прокатившихся по городам США после резонансной смерти афроамериканца Джорджа Флойда, власти Нью-Йорка решили ввести с вечера понедельника на утро вторника комендантский час, передает ТАСС.

"Ньюйоркцы, я поговорил с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, мы решили для обеспечения безопасности ввести в городе Нью-Йорке сегодня вечером комендантский час. Он вступит в силу в 23:00 и будет снят завтра в 05:00", - написал в своем Twitter мэр города Билл де Блазио.

В городе в это время будет удвоено количество полицейских, особенно в южной части Манхэттена и на севере Бруклина, где в последние дни имели место беспорядки.

Напомним, что причиной для массовых волнений стали жесткие действия полицейских в штате Миннесота, в результате которых от удушения умер афроамериканец Джордж Флойд. Только в Нью-Йорке за участие в беспорядках были задержаны более 250 человек, семь стражей порядка пострадали, 11 автомобилей полиции были повреждены.