В Новомосковске начинается строительство образовательного центра для одаренных детей

Первый камень в строительство нового Центра поддержки одаренных детей в городе Новомосковске Тульской области 1 июня торжественно заложили губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор минерально-химической компании "ЕвроХим" Игорь Нечаев. Для этого события выбрали самую подходящую дату - Международный день защиты детей. И имя будущему центру подобрали соответствующее - "Созвездие".

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (слева) и генеральный директор минерально-химической компании "ЕвроХим" Игорь Нечаев заложили первый камень в фундамент Центра поддержки одаренных детей в городе Новомосковске. Фото: Пресс-служба правительства Тульской области

Раскинется он на площади более трех гектаров, где расположатся лицей полного дня "Олимп", кампус для круглогодичного проживания 200 старшеклассников, образовательный центр "Академия достижений", легкоатлетический стадион, универсальный спортивный зал и бассейн, а также медицинский пункт. При этом и обучение, и проживание для воспитанников будут полностью бесплатными.

- Инвестиции в детей - это вклад в наше будущее. Реализация нашего совместного с правительством Тульской области и Благотворительным фондом Андрея Мельниченко проекта позволит Новомосковску стать важным образовательным центром на карте России, - сказал Игорь Нечаев.

Не случайно для реализации проекта выбран Новомосковск - промышленный центр Тульской области. Здесь размещаются более сотни предприятий. Воспитанники "Созвездия" будут специализироваться на точных науках: химии, физике, математике и информационных технологиях.

Готовить из школьников высококлассных специалистов для ведущих промышленных предприятий страны пригласят лучших педагогов. Учебные аудитории и лаборатории школы, благодаря участию компании "ЕвроХим" и Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, оснастят самым современным оборудованием международного уровня.

"Созвездие" - уникальный для России образовательный проект, он соответствует всем условиям Национального проекта "Образование". В его реализацию инвесторы вложат один миллиард рублей. Подрядные строительные организации уже начали проведение земляных работ, а окончание строительства запланировано на 2022 год.

- Центр "Созвездие" должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов. Его задача - быть ориентиром для каждой школы, задавать современные стандарты по углубленному преподаванию разных предметов, - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.