В параде на Красной площади будут участвовать около 14 тысяч человек

В военном параде на Красной площади, который состоится 24 июня, будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев. Об этом во вторник на селекторном совещании в Москве сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он приказал начать подготовку к этому важнейшему событию.

По словам министра, для участия в торжественном марше пригласили парадные расчёты 19 государств. Военные обещают устроить и очень зрелищный проход по Красной площади современной боевой техники. А еще красочное шоу в небе над центром Москвы самолетов и вертолетов. "Будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов. Зрители увидят свыше двадцати новых образцов военной техники, включая самолёты Су-57 и МиГ-31К", - сказал Шойгу.

Министр добавил, что военные парады в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооружённых сил. В общей сложности к ним планируют привлечь 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.

Для защиты участников праздничных маршей от коронавирусной инфекции в Минобороны предусмотрели особые противоэпидемические мероприятия. Они будут действовать как при перемещении личного состава, так и в пунктах временной дислокации военных. Шойгу рассказал, что в местах размещения каждого парадного расчёта развёрнуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты проводят дезинфекцию территории и техники.

Министр особо отметил, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Шойгу потребовал исключить любые контакты личного состава парадных расчётов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам.