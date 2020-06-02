В период самоизоляции россияне увеличили потребление алкоголя

В период самоизоляции россияне за апрель приобрели алкоголя на 5,16% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА).

За апрель 2020 года продажи алкогольной продукции, без учета пива, напитков изготавливаемых на его основе сидра, пуаре и медовухи, в РФ составили 17,1 млн дал, что на 5,16% больше, чем в апреле 2019 года, следует из аналитических материалов ЦИФРРА.

По данным Центра, сильнее всего выросли продажи виски - выросли на 22,7% по отношению в к апрелю 2019 года; а также ликероводочных изделий (ЛВИ) крепостью свыше 25⁰ (градусов) - рост 27,4%. Стоит отметить, что потребление водки в первый месяц карантина выросло не столь значительно - всего на 9,6%, на 9% увеличилось потребление вина.

Интересно, что регионами, внесшими свой вклад в увеличение потребление спиртного, не в пример обычного, стали Московская, Калужская и Ленинградская области, в которых, в частности, потребление виски за апрель 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года, выросло на 39,4%, 40,5% и 47,7% соответственно. Чуть менее существенное увеличение в этих регионах наблюдалось по продажам водки и крепких ЛВИ.

Как пояснили эксперты ЦИФРРА, период самоизоляции многие горожане переживали за городом, что подтверждается незначительным - на 2-3% -падением или таким же малосущественным ростом практически всех спиртных напитков в самой столице. За апрель 2020 года продажи виски в Москве выросли на 6,9%, а ЛВИ крепостью свыше 25⁰ - на 17,8%.