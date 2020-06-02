В посольство России в Бразилии поступило сообщение о минировании

В понедельник утром на электронную почту посольства России в Бразилии поступило анонимное сообщение, в котором говорилось о заложенном на территории диппредставительства взрывном устройстве. Угроза взрыва оказалась ложной.

"Были оповещены все экстренные службы и МИД. Вместе со службой безопасности посольства проведена проверка. Устройства обнаружено не было", - сообщили "РГ" в российском диппредставительстве в Бразилии.

В посольстве также отметили, что сразу после того, как о сообщении проинформировали бразильские правоохранительные органы, к зданию дипмиссии оперативно прибыли все экстренные службы, включая полицию, службы пожарной и скорой помощи. Весь комплекс посольских сооружений, включая школу при посольстве, проверили бразильские саперы в сопровождении кинологов с собаками.

В настоящее время российская дипмиссия функционирует в штатном режиме.