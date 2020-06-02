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Текст:   Александр Мелешенко 
07:00 02.06.2020

В Росреестре рассказали, как безопасно сдавать и снимать квартиру

В столичном управлении Росреестра напомнили о том, как обезопасить себя, сдавая в аренду квартиру. Многие из этих рекомендаций будут полезны и арендаторам, поскольку юридически определяют условия сделки.

В Росррестре подчеркнули, что чаще всего при сдаче квартиры внаем договор заключают менее чем на год - это позволяет не регистрировать его в ведомстве и, как следствие, не платить налоги. При этом такой документ слабо защищает обе стороны.

Фото: Сергей Михеев
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Если же договор заключается на срок от года, то он должен регистрироваться в Росреестре, который проводит его правовую экспертизу. Подать заявление в ведомство необходимо в течение месяца после заключения договора, при этом нужно заплатить госпошлину в размере 2000 рублей.

"Наличие записи о государственной регистрации найма жилого помещения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке", - рассказали "РГ" в управлении Росреестра по Москве.

В ведомстве дали и рекомендации, которые в любом случае помогут при сделке найма, независимо от срока договора. В частности, нужно проверять документы сторон - к примеру, с помощью сервиса МВД можно узнать, нет ли паспорта в списке недействительных.

Фото: istock
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Также в договоре необходимо корректно указать все сведения о квартире: кадастровый номер, адрес, площадь, состояние и т.д. В документе должны быть сведения о собственнике жилья, порядке оплаты аренды, максимальном количестве проверок со стороны арендодателя и других нюансах.

Не помешает подписывать договор подписью с расшифровкой ФИО - это затруднит подделку подписи, если это попытаются сделать мошенники. Арендодателям в первое время после сдачи жилья внаем стоит проверять базы объявлений - мошенники нередко выставляют арендованные квартиры на продажу или в субаренду.

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