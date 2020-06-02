В России появятся вакцины от коронавируса в виде йогурта и капель в нос

Этот препарат создают ученые Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург). Вакцина относится к типу мукозальных, которые вводят в организм через рот, в виде аэрозоля или капель жидкости. Как правило, антигены в таких препаратах заключены в микрокапсулы, что защищает их от пищеварительных ферментов, - уточнил Владимир Чехонин.

"Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта. На сегодняшний день проводятся ее доклинические испытания", - сказал Чехонин.

Это не единственная разрабатываемая в России вакцина, которая не будет требовать инъекционного введения. В том же ИЭМ идет работа над комбинированной вакциной против коронавируса, "сконструированной" методом генной инженерии с участием одного из штаммов вируса гриппа. Такая вакцина, как пояснила один из ее разработчиков, завлабораторией вирусологии имени Смородинцева ИЭМ, эксперт ВОЗ, профессор Лариса Руденко, будет вводиться интраназально (капли в нос) и защищать сразу и от COVID-19, и от гриппа.

Подобную же вакцину, также основанную на модификации вируса гриппа, разрабатывают в числе прочих в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологий "Вектор" - прививка ею также будет выполняться в виде закапывания (или введения аэрозоля) в нос.