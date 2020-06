В России резко выросли продажи ноутбуков

В апреле и мае в России спрос на ноутбуки резко вырос. Участники рынка связывают это с режимом самоизоляции, а эксперты предрекают неизбежное падение рынка в дальнейшем.

По данным группы "М.Видео-Эльдорадо", продажи ноутбуков в апреле составили около 10 миллиардов рублей, что ниже марта 2020 года, но на 68% выше итогов апреля 2019 года. Всего за четыре месяца рынок ноутбуков в России составил около 1 миллиона штук и 42 миллиардов рублей, что больше на 34% в штуках и 41% в деньгах, чем за тот же период годом ранее. Средняя цена осталась примерно на уровне прошлого года и составила 40 тысяч рублей.

Компания Asus стала лидером по количеству проданных ноутбуков, занимая годом ранее третью строчку, а самой популярной оказалась модель Aspire 3 A315-42G-R3HC. Впервые по итогам месяца в топ-5 вошел китайский бренд Huawei. На производителей Asus, Acer, Lenovo, HP и Huawei пришлось около 90% рынка в количественном выражении.

В апреле покупатели выбирали в основном классические полнофункциональные модели с экраном от 15 дюймов и выше (85%) продаж в штуках. Наибольший рост продемонстрировали ноутбуки из средних ценовых диапазонов от 30 до 45 тыс. рублей, а также модели от 45 до 70 тыс. рублей.

Компания "Связной" приводит другие данные: "В апреле мы зафиксировали высокий спрос на ноутбуки: по итогам месяца россияне приобрели 250 тыс. устройств на общую сумму 10 млрд рублей, что больше, чем годом ранее на 80% в натуральном выражении и 84% в денежном. Высокий спрос на товары данной категории обусловлен режимом самоизоляции. В первую очередь покупатели выбирали устройства для удаленной работы", - рассказали "РГ" представители пресс-службы ритейлера.

Первое место и в штуках, и в деньгах, по данным "Связного", занял Asus: доля тайваньского производителя составляет 27 и 26 процентов. На втором и третьем местах по продажам в штуках расположились HP с долей 21% и Lenovo с долей в 20%. Второе место в деньгах между собой поделили представители Acer и HP - доля обеих компаний составила 18%.

В пресс-службе "Яндекс.Маркета" сообщили, что спрос на ноутбуки этой весной был примерно в 1,5 раза выше по сравнению с прошлым годом. Интерес начал резко расти с начала марта и достиг пика 19 марта. Самым популярным производителем ноутбуков стал Asus. На предложения устройств этого бренда пришлось 28% пользовательских переходов. Второе место занял Lenovo с 17% переходов, а третье - HP (13%).

Самыми популярными устройствами в период с 1 апреля по 31 мая на "Яндекс.Маркете" стали ноутбуки Apple. Первое место досталось Apple MacBook Air 13 Mid 2017, второе - ASUS VivoBook 15 X512, третье - Apple MacBook Pro 16 with Retina display and Touch Bar Late 2019.

На четвертой позиции расположился Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Mid 2019. На пятой строчке - Apple MacBook Air 13 дисплей Retina с технологией True Tone Mid 2019. Шестое место - Apple MacBook Air 13 дисплей Retina с технологией True Tone Early 2020, седьмое - Apple MacBook Pro 16 with Retina display and Touch Bar Late 2019.

Места с восьмого по десятое заняли: MSI GF63 Thin 9RCX-697XRU, ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ069T, ASUS TUF Gaming FX505.

"Удаленная работа нарастила продажи ноутбуков во всех сегментах, - поясняет Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Так как розничные магазины были закрыты, все продавалось онлайн"

По мнению аналитика, такой внезапный спрос "убьет" последующие продажи. "Рынок сократится, - прогнозирует Муртазин. - Ноутбуки - это счастливое исключение из правил, необходимость. Многие пользовались компьютерами на работе, а теперь вынуждены пользоваться ими дома. Людям было необходимо заменить старые компьютеры на новые".