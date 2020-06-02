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02.06.2020 21:42
Рубрика: Экономика

В России резко выросли продажи ноутбуков

Текст: Иван Черноусов
В апреле и мае в России спрос на ноутбуки резко вырос. Участники рынка связывают это с режимом самоизоляции, а эксперты предрекают неизбежное падение рынка в дальнейшем.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

По данным группы "М.Видео-Эльдорадо", продажи ноутбуков в апреле составили около 10 миллиардов рублей, что ниже марта 2020 года, но на 68% выше итогов апреля 2019 года. Всего за четыре месяца рынок ноутбуков в России составил около 1 миллиона штук и 42 миллиардов рублей, что больше на 34% в штуках и 41% в деньгах, чем за тот же период годом ранее. Средняя цена осталась примерно на уровне прошлого года и составила 40 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Компания Asus стала лидером по количеству проданных ноутбуков, занимая годом ранее третью строчку, а самой популярной оказалась модель Aspire 3 A315-42G-R3HC. Впервые по итогам месяца в топ-5 вошел китайский бренд Huawei. На производителей Asus, Acer, Lenovo, HP и Huawei пришлось около 90% рынка в количественном выражении.

В апреле покупатели выбирали в основном классические полнофункциональные модели с экраном от 15 дюймов и выше (85%) продаж в штуках. Наибольший рост продемонстрировали ноутбуки из средних ценовых диапазонов от 30 до 45 тыс. рублей, а также модели от 45 до 70 тыс. рублей.

Компания "Связной" приводит другие данные: "В апреле мы зафиксировали высокий спрос на ноутбуки: по итогам месяца россияне приобрели 250 тыс. устройств на общую сумму 10 млрд рублей, что больше, чем годом ранее на 80% в натуральном выражении и 84% в денежном. Высокий спрос на товары данной категории обусловлен режимом самоизоляции. В первую очередь покупатели выбирали устройства для удаленной работы", - рассказали "РГ" представители пресс-службы ритейлера.

Первое место и в штуках, и в деньгах, по данным "Связного", занял Asus: доля тайваньского производителя составляет 27 и 26 процентов. На втором и третьем местах по продажам в штуках расположились HP с долей 21% и Lenovo с долей в 20%. Второе место в деньгах между собой поделили представители Acer и HP - доля обеих компаний составила 18%.

В пресс-службе "Яндекс.Маркета" сообщили, что спрос на ноутбуки этой весной был примерно в 1,5 раза выше по сравнению с прошлым годом. Интерес начал резко расти с начала марта и достиг пика 19 марта. Самым популярным производителем ноутбуков стал Asus. На предложения устройств этого бренда пришлось 28% пользовательских переходов. Второе место занял Lenovo с 17% переходов, а третье - HP (13%).

Самыми популярными устройствами в период с 1 апреля по 31 мая на "Яндекс.Маркете" стали ноутбуки Apple. Первое место досталось Apple MacBook Air 13 Mid 2017, второе - ASUS VivoBook 15 X512, третье - Apple MacBook Pro 16 with Retina display and Touch Bar Late 2019.

Фото: Сергей Куксин
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На четвертой позиции расположился Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Mid 2019. На пятой строчке - Apple MacBook Air 13 дисплей Retina с технологией True Tone Mid 2019. Шестое место - Apple MacBook Air 13 дисплей Retina с технологией True Tone Early 2020, седьмое - Apple MacBook Pro 16 with Retina display and Touch Bar Late 2019.

Места с восьмого по десятое заняли: MSI GF63 Thin 9RCX-697XRU, ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ069T, ASUS TUF Gaming FX505.

"Удаленная работа нарастила продажи ноутбуков во всех сегментах, - поясняет Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Так как розничные магазины были закрыты, все продавалось онлайн"

По мнению аналитика, такой внезапный спрос "убьет" последующие продажи. "Рынок сократится, - прогнозирует Муртазин. - Ноутбуки - это счастливое исключение из правил, необходимость. Многие пользовались компьютерами на работе, а теперь вынуждены пользоваться ими дома. Людям было необходимо заменить старые компьютеры на новые".

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