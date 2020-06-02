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02.06.2020 16:45
Рубрика: Экономика

В России создадут резервный фонд лекарств и медикаментов

Текст: Светлана Ментюкова
На базе Росрезерва будет создан резервный фонд, в который государство планирует закупать лекарственные средства, изделия медицинского назначения, а также средства индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом говорится в версии Национального плана поддержки экономики, имеющегося в распоряжении "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Определение порядка формирования, хранения и пополнения резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также изменение законодательства РФ, предусматривающие дополнения номенклатуры, в том числе средства индивидуальной защиты (СИЗ), в целях обеспечения готовности к повторению вспышки (распространения) коронавирусной инфекции, иных инфекционных заболеваний", - говорится в документе.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Сроки установленные в плане на создание лекарственного резерва приведены достаточно сжатые - 2020 -2021 года. Ответственными за создание резервного фонда назначены Росрезерв, Минздрав, Роспотребнадзор и Минпромторг.

В документе уточняется, что Минздраву РФ также предстоит создать резерв медицинского персонала на случаи эпидемии до конца 2020 года.

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) - федеральный орган исполнительной власти, управляющий единой системой государственного резерва РФ. На него возложены функции по формированию, хранению и обслуживанию запасов, предназначенных для обеспечения мобилизационных нужд, неотложных работ при ликвидации последствий ЧС, оказания господдержки различным отраслям экономики, организациям, субъектам РФ в целях стабилизации экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами ресурсов и продовольствия, оказания гуманитарной помощи и оказания регулирующего воздействия на рынок. С 23 ноября 2016 года Росрезерв находится в прямом подчинении Правительству.

В целом, можно отметить, что здравоохранение - стало одной из ключевых инициатив и главным элементом повышения устойчивости экономики к внешним шокам в Национальном плане поддержки экономики. Там, в частности, говорится, что на стадии восстановления экономика России столкнется с санитарно-эпидемиологические ограничениями, которые будут сниматься постепенно и неравномерно по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации и мощностей системы здравоохранения.

Фото: iStock
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"Часть санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы предприятий и организаций будет носить долгосрочный характер и приведет к росту текущих издержек бизнеса. Именно санитарноэпидемиологическая обстановка, прежде всего, определяет скорость открытия и восстановления экономики", - подчеркивается в документе.

Для решения этих задач и повышении устойчивости экономики планом предусмотрено, создание эффективной системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию. А также создание передовой фарминдустрии, включающей создание резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Реализовать предусмотренные планом программы планируется как за счет субсидий, так и за счет предоставления грантовой поддержки во всех областях медицины, упомянутых в документе.

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