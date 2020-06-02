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02.06.2020 19:00
Рубрика: Экономика

В России уровень безработицы в апреле составил 5,8%

Текст: Алексей Дуэль

Уровень безработицы, измеренный Росстатом по методике Международной организации труда, в апреле составил 5,8%, сообщила пресс-служба статистического ведомства. За год он увеличился на 1,1%.

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"В связи с эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19, обследование рабочей силы в апреле 2020 года проводилось методом телефонного опроса респондентов", - уточнили в пресс-службе Росстата.

Общая численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле 2020 составила 74,5 млн человек, из них 70,2 млн человек классифицировались как занятые и 4,3 млн человек - как безработные, уточнили в Росстате.

Тот же самый показатель в феврале был на уровне 4,6%, в марте - 4,7%. За один месяц число безработных увеличилось на 1,1%.

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