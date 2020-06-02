В России введут понятие почасовой ставки оплаты труда

Минимальный размер почасовой ставки оплаты труда может появиться в России. Такое нововведение предусматривает общенациональный план по восстановлению экономики, свежая версия которого имеется в распоряжении "РГ".

"Установление минимального размера часовой ставки (МРЧС) при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до 3 месяцев с целью борьбы с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время", - указано в документе в разделе "Развитие форм занятости".