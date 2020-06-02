В России выработают новые требования к студенческим общежитиям

Новые требования к студенческим общежитиям будут выработаны Министерством образования и науки РФ вместе с вузами. Срок решения этой задачи - до 1 сентября. Об этом в телеэфире Первого канала заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Требования [к общежитиям] с учетом того, что нам подскажет Роспотребнадзор, с учетом лучших практик российских мы обязательно к 1 сентября выработаем", - сказал он.

В частности, в таких требованиях могут быть упомянуты стационарная термометрия, санитарная обработка здания, согласование графика посещений мест общего пользования.

Фальков напомнил, что общежития работали даже в тот момент, когда вузы перешли на дистанционный формат обучения. Поэтому власти намерены проанализировать имеющийся опыт, чтобы закрепить его на будущее.