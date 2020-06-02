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02.06.2020 16:29
Рубрика: Власть

В Совфеде разъяснили, выпишут ли штраф за автохлам в собственном дворе

Текст: Татьяна Замахина
Если автохлам его владелец бросил во дворе собственного дома, то штрафовать его не будут. Такое разъяснение в связи с подготовкой нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) дали в Совфеде.
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Как ранее сообщалось, предложено ввести штрафы до трех тысяч рублей для автомобилистов, которые бросили свои машины во дворах.

Это положение касается только дворов многоквартирных домов и других общественных пространств. Там "разукомплектованная машина нарушает права и комфорт проживания других людей", - прокомментировала это положение первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, которую цитирует РИА Новости.

Фото: Пресс-служба "Яндекс".
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Это действительно актуально, считает сенатор. Ведь бывает, что "брошенный на обочинах внутриквартальных дорог автохлам мешал укладке нового асфальтового покрытия".

- Кроме того, разбитый автомобиль - это грязь, антисанитария, угроза для здоровья детей, которые могут забраться в открытую машину и получить травму, - добавила Рукавишникова.

При этом в проекте нового КоАП не говорится о штрафах за автохлам на территории частных домовладений. Таким образом, в своем дворе его хранить можно, если он "радует глаз" владельца, добавила сенатор.

Какой именно автохлам станет поводом для штрафа, если он брошен в общественном пространстве? Согласно проекту, речь об авто, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей. Это может быть капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака. Либо, если отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин. Сгоревшее транспортное средство тоже входит в эту категорию.

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