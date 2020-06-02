В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.

По словам владельца заведения общественного питания Айка Газаряня, ему пришлось позвать друзей для того, чтобы не дать возможности толпе мародеров разгромить ресторан.

"Я позвонил своим хорошим друзьям, позвал их. У нас разрешается иметь оружие, поэтому около десяти человек пришли защищать ресторан с ружьями и пистолетами. В один момент толпа пошла на нас, но они не посмели ничего сделать. Была пара инцидентов, когда люди с молотками пытались разбить окна нашего и соседнего ресторана. С пяти часов вечера до трех утра стояли, десять часов мы держали оборону. Придется защищать и дальше. Мы будем всю неделю дежурить, скорее всего", - рассказал Газарян в выложенном в интернет видеоролике.

Напомним, что в США на протяжении последних шести дней продолжаются протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Демонстрации сопровождаются стихийными грабежами магазинов, поджогами машин и уничтожением иного имущества.