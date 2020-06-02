В США на улицы вышло рекордное количество резервистов нацгвардии

В 23 штатах США, а также в округе Вашингтон для пресечения беспорядков и борьбы с распространением коронавируса задействованы 67 тысяч резервистов Национальной гвардии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Распоряжение о мобилизации нацгвардии отдает руководство штата. При этом ответственность за поддержание порядка по-прежнему несут государственные и местные правоохранительные органы, а резервисты призваны помогать им.

"Наши подразделения вышли на улицы, чтобы помочь спасти жизни и имущество, сохранить мир, порядок и общественную безопасность", - заявило руководство нацгвардии США.

Первого июня президент США Дональд Трамп провел совещание с губернаторами штатов. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани, Трамп назвал большинство губернаторов "слабыми" и призвал их действовать, разворачивать нацгвардию, чтобы защитить американцев.

"Вы должны арестовывать участников беспорядков, - заявил президент. - Вы должны доминировать, иначе вы будете выглядеть как сборище придурков. То, что происходит сейчас - это организованное радикальное левое движение, и оно будет набирать силу, если не пресечь его сейчас. В некотором смысле это война, и мы должны ее быстро закончить".

Ранее самое большое количество нацгвардейцев, 51 тысяча человек, было задействовано в США в 2005 году при ликвидации последствий урагана "Катрин".