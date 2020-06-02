В США полицейские обстреляли резиновыми пулями продюсера Sputnik

Новости

Комплекс вопросов, включая отмену роуминга, рассмотрят участники заседания СГ 18:13
В "Единой России" подвели окончательные итоги онлайн-праймериз 18:11
В семи нижегородских больницах введен карантин 18:07
Депутат назвал риски беспорядков в США 18:04
В Петербурге арестованы обвиняемые в изнасилованиях подростков 18:03
В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида 2002 NN4 18:01
В Ростовской области сняли ряд ограничений по COVID-19 18:00
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом 18:00
Краснодарский бар накажут за "карантинную вечеринку" 17:59
СМИ: Эван Питерс вернет Ртуть в сериале "Ванда/Вижн" 17:58
Танец дельфинов в Баренцевом море сняли на видео 17:54
В Ленобласти загорелся гаражный массив площадью 2,5 тысячи "квадратов" 17:33
Жителей Великобритании ограничат в сексе на время пандемии COVID-19 17:33
Культовые иномарки 1990-х: сколько они стоят сегодня 17:23
Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в среду 17:20
В Казани трап с автомобилем, съезжавшим с парома, упал в Волгу 17:10
Съемки боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом возобновят осенью 17:09
Китай в ответ на критику отказался от закупки сои и свинины в США 17:07
Новый Lexus NX создадут на платформе Toyota RAV4 17:00
Новое исследование изменит представление о Вселенной 16:58
Суд принудительно отправил в обсерватор приехавшего с Украины крымчанина 16:55
В Глазове три детсада закрыли из-за медсестер с COVID-19 16:53
Владимир Путин пожелал тамбовскому губернатору успехов на выборах 16:51
Минэнерго: Россия сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки 16:48
Лукашенко рассказали о градостроительных проектах в Минске 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
02.06.2020 18:01

В США полицейские обстреляли резиновыми пулями продюсера Sputnik

Текст: Александр Гусаров
В охваченных массовыми беспорядками США полиция целенаправленно несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел. Сотрудница СМИ в это время выполняла свои профессиональные обязанности и освещала протесты у Белого дома, сообщает РИА Новости.

"Я находилась около Белого дома, <...> когда полиция начала стрелять в протестующих. Я подошла поближе, чтобы снять происходящее на видео, и полиция быстро начала стрелять, как мне показалось, травматическими гранатами и резиновыми пулями. Они также распыляли в нашу сторону слезоточивый газ, поэтому мы все кашляли", - рассказала Руссел.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
В США полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против журналистов

По словам продюсера Sputnik, она несколько раз повторила правоохранителям, что работает журналистом, кроме того, на ее шее висела пресс-карта.

"Когда я сказала, что являюсь представителем прессы, они закричали: "Назад!" - и стали кидать светошумовые гранаты, следы от ударов остались у меня на бедре и животе. Через несколько секунд - все это время я продолжала снимать протестующих, против которых применили слезоточивый газ, - в меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, было резиновой пулей. Синяк от раны на лодыжке был лиловым и кровоточил", - добавила Руссел.

Сообщается, что после этого полицейские повалили женщину на землю. Подняться ей помог один из демонстрантов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Австралии Тим Моррисон потребовал провести расследование обстоятельств нападения полиции США на освещавших массовые беспорядки в этой стране австралийских журналистов. Известно, что к корреспонденту и оператору телеканала 7News также была применена грубая физическая сила в ходе столкновений демонстрантов и правоохранителей у Белого дома в Вашингтоне.

Кроме того, сообщалось об арестах полицией журналистов американских телеканалов CNN, FOX News и VICE, находившихся в районе массовых протестов.

Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
В России появятся новые трехзначные коды регионов на автономерах
За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах