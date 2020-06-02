В США полицейские обстреляли резиновыми пулями продюсера Sputnik

"Я находилась около Белого дома, <...> когда полиция начала стрелять в протестующих. Я подошла поближе, чтобы снять происходящее на видео, и полиция быстро начала стрелять, как мне показалось, травматическими гранатами и резиновыми пулями. Они также распыляли в нашу сторону слезоточивый газ, поэтому мы все кашляли", - рассказала Руссел.

По словам продюсера Sputnik, она несколько раз повторила правоохранителям, что работает журналистом, кроме того, на ее шее висела пресс-карта.

"Когда я сказала, что являюсь представителем прессы, они закричали: "Назад!" - и стали кидать светошумовые гранаты, следы от ударов остались у меня на бедре и животе. Через несколько секунд - все это время я продолжала снимать протестующих, против которых применили слезоточивый газ, - в меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, было резиновой пулей. Синяк от раны на лодыжке был лиловым и кровоточил", - добавила Руссел.

Сообщается, что после этого полицейские повалили женщину на землю. Подняться ей помог один из демонстрантов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Австралии Тим Моррисон потребовал провести расследование обстоятельств нападения полиции США на освещавших массовые беспорядки в этой стране австралийских журналистов. Известно, что к корреспонденту и оператору телеканала 7News также была применена грубая физическая сила в ходе столкновений демонстрантов и правоохранителей у Белого дома в Вашингтоне.

Кроме того, сообщалось об арестах полицией журналистов американских телеканалов CNN, FOX News и VICE, находившихся в районе массовых протестов.