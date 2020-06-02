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02.06.2020 15:59
Рубрика: В мире

В Токио зафиксирован резкий скачок числа заражений коронавирусом

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Токио произошел резкий скачок числа новых случаев заражения коронавирусом спустя неделю после отмены в стране режима ЧС.

В японской столице 2 июня выявил 34 человека с положительными пробами на COVID-19, передает телерадиокомпания NHK. Известно, что это люди в возрасте от 20 до 90 лет. Пути заражения 12 из них установить не удалось.

Фото: AFP/Kazuhiro NOGI
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В последний раз аналогичное количество заболевших в сутки в Токио регистрировали более двух недель назад - 14 мая. Общее число заразившихся коронавирусом в мегаполисе составляет более 5,2 тысячи человек.

Ранее несколько очагов заражения обнаружили в южной части островного государства на территории города Китакюсю (префектура Фукуока). За последние одиннадцать дней там зарегистрировано 119 новых заболевших.

По официальным данным, в Японии насчитывается 17 тысяч человек с коронавирусом. Это без учета 712 заболевших из числа пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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