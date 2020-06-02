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02.06.2020 13:57
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 4300 человек

Текст: Юрий Гаврилов
Своевременная реализация комплекса противоэпидемических мероприятий и системный круглосуточный контроль оперативного штаба за их выполнением позволили не допустить вспышек коронавирусной инфекции в воинских частях. Об этом во вторник на совещании в Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Весь личный состав регулярно тестируется на коронавирус. С 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает количество находящихся на лечении. Всего с начала марта в Вооруженных силах были инфицированы 6,5 тысячи человек, более 4300 из них уже выписаны", - сообщил министр.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Шойгу: Пандемия коронавируса не повлияла на боеспособность Вооруженных сил

Шойгу рассказал, какие исчерпывающие меры по недопущению заноса инфекции в воинские коллективы приняты в ходе призывной кампании весны-2020. Она, напомним, стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. Министр проинформировал коллег, что уже вынесены решения о призыве на военную службу 29 900 человек. С 20 мая, когда началась отправка молодых солдат в войска, по воинским частям разъехались более 6 тысяч военнослужащих. "Все новобранцы обеспечены необходимым на путь следования количеством средств индивидуальной защиты. Для них введен строгий масочный режим, исключена возможность контактов с другими гражданами. По прибытии в воинские части молодое пополнение помещается на двухнедельный карантин в отдельные казармы", - завил глава Минобороны.

Он также напомнил, что выслужившие установленные сроки солдаты-призывники увольняются в соответствии с законодательством Российской Федерации. На 1 июня уволено более 1,5 тысячи человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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