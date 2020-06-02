В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 4300 человек

"Весь личный состав регулярно тестируется на коронавирус. С 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает количество находящихся на лечении. Всего с начала марта в Вооруженных силах были инфицированы 6,5 тысячи человек, более 4300 из них уже выписаны", - сообщил министр.

Шойгу рассказал, какие исчерпывающие меры по недопущению заноса инфекции в воинские коллективы приняты в ходе призывной кампании весны-2020. Она, напомним, стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. Министр проинформировал коллег, что уже вынесены решения о призыве на военную службу 29 900 человек. С 20 мая, когда началась отправка молодых солдат в войска, по воинским частям разъехались более 6 тысяч военнослужащих. "Все новобранцы обеспечены необходимым на путь следования количеством средств индивидуальной защиты. Для них введен строгий масочный режим, исключена возможность контактов с другими гражданами. По прибытии в воинские части молодое пополнение помещается на двухнедельный карантин в отдельные казармы", - завил глава Минобороны.

Он также напомнил, что выслужившие установленные сроки солдаты-призывники увольняются в соответствии с законодательством Российской Федерации. На 1 июня уволено более 1,5 тысячи человек.