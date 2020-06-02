Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

"Работа над вакциной идет полным ходом, мы уже ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, - уточнил вице-премьер. - Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция".

Сейчас в стране разрабатываются 47 версий вакцины от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах. Об этом ранее рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в Совете Федерации.