Великобритания поможет Йемену бороться с COVID-19

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявил, что его страна выделит 160 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом и преодоление гуманитарного кризиса в Йемене. Отмечается, что еще до пандемии страна переживала самый тяжелый гуманитарный кризис в мире: более 80% населения Йемена нуждались в той или иной помощи.

По словам Рааба, пакет британской помощи "будет вопросом жизни и смерти для тысяч жителей Йемена, которым сейчас грозит коронавирус", - цитирует РИА Новости. Эти деньги помогут в работе четырех тысяч медцентров, позволят провести более 700 тысяч медицинских консультаций и обеспечат подготовку 12 тысяч медработников.

Ранее официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке сообщал, что реальное количество заражений коронавирусом в Йемене может оказаться гораздо выше, а распространение пандемии намного серьезнее, чем в других странах. Представитель ООН подчеркивал, что ситуация в Йемене критическая.