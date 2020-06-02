Видеотрансляция: Путин и Мишустин обсуждают план по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин начали встречу, в рамках которой обсудят план по восстановлению экономики страны, разработанный правительством.

Ранее Мишустин рассказывал, что план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, а его реализация рассчитана на период до конца 2021 года.

Поручение работать над документом кабмин получил от Путина в конце апреля. Президент отмечал, что ключевая задача плана не только стабилизация ситуации в экономике, а обеспечение долгосрочных, структурных изменений с учетом новой реальности.