Вилла римского генерала раскопана в Помпеях

Итальянские археологи, возобновившие исследования в древнем городе Помпеи и его окрестностях, обнаружили свод криптопортика, который входил в состав роскошной виллы, вероятно, римского военачальника.

Об открытии рассказывает Archaeology & Arts, а ранее краткий отчет о нем появился на специализированном сайте города Помпеи. Стена, которую удалось раскопать, по мнению ученых, была частью криптопортика.

В древнеримской архитектуре так назывался крытый коридор, представлявший собой подземную или крытую надземную галерею с арочным сводом. Часто такие сооружения имели окна, которые служили не только для освещения, но и для вентиляции.

Свод криптопортика нередко украшали изображениями. Вот и в данном случае археологи обнаружили нарисованный на темной стене белый цветок. Интересно, что рядом с ним написано слово Mummia - по мнению ученых, это было имя молодой девушки, которая могла проживать на вилле.

К слову, найденная вилла находится не в самом городе, а к северу от места основных раскопок, вне отведенной для них территории. Уже это натолкнуло исследователей на мысль о том, что загородная вилла принадлежала важному человеку.

Кроме того, ранее здесь же были раскопаны остатки служебных помещений, в том числе конюшни. В последней были обнаружены останки трех лошадей и кормушка для них, а также остатки богатой военной сбруи.

Скорее всего, вилла принадлежала генералу или высокопоставленному военному чиновнику, считают ученые. Они не исключают того, что девушка по имени Муммиа была членом его семьи, хотя это могла быть и прислуга. Также установлено, что вилла частично была разрушена землетрясением. Оно предшествовало извержению Везувия в 79 году нашей эры, уничтожившему Помпеи и Геркуланум.