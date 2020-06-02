vivo представила флагманскую линейку смартфонов X50

Компания vivo представила смартфоны флагманской серии X50 в тонком корпусе и суперкамерой. В линейку вошли три модели.

vivo X50 Pro. Фото: vivo

vivo X50 - базовая модель - получила 90 Гц дисплей AMOLED с диагональю 6,56 дюйма и разрешением FullHD+. В экран врезана фронтальная камера 32 Мп. Основная камера состоит из четырех сенсоров: основной объектив на базе 48-мегапиксельного датчика Sony IMX598, широкоугольный объектив 8 Мп, "телевик" 13 Мп и макрообъектив 5 Мп.

Внутри корпуса толщиной 7,49 мм находится платформа Snapdragon 765G с 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель 128 / 256 Гб и аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

vivo X50 Pro отличается другим набором камер. Основной сенсор - 48 Мп Sony IMX598 со специальной конструкцией модуля для дополнительной стабилизации, подвес обеспечивает датчику возможность отклоняться на 3 градуса (в отличие от стандартной конструкции с углом отклонения 1 градус). Остальные объективы: "ширик" 8 Мп, "телевик" 13 Мп и "телевик" с объективом-перископом 8 Мп, который обеспечивает 60-кратный цифровой зум. Емкость аккумулятора составляет 4315 мАч, корпус чуть толще, но зато есть отдельный ЦАП для обработки звука.

Третья модель - vivo X50 Pro+. У этого смартфона имеются топовый процессор Snapdragon 865, батарея емкостью 4350 мАч и AMOLED-экран с частотой 120 Гц. Главный сенсор в основной камере - Samsung GN1 с разрешением 50 Мп, "телевик" - 32 Мп, "ширик" - 13 Мп и перископный "телевик" - 13 Мп.

Пока не известно, когда смартфоны появятся в России. Предположительная стоимость устройств может составить от 33900 рублей за X50, от 41900 рублей за X50 Pro и от 48500 рублей за X50 Pro+.