Военная полиция РФ и Турции провела патрулирование автотрассы М4 в Сирии

Новости

Лукашенко обсудил ход строительства новейшего агропроизводства 12:35
Фильм о школьниках и искусственном интеллекте вышел в Сети 12:34
Найден способ обратить вспять процесс поседения 12:32
АвтоВАЗ нарастил продажи Lada в мае 12:28
Новый сериал Семена Слепакова "Окаянные дни" посвящен самоизоляции 12:28
На Вологодчине владелец коня заплатит за погибшую от стресса корову 12:28
Голосование по Конституции на открытом воздухе проведут в течение 6 дней 12:26
У девяти сотрудников Архангельского областного суда выявили COVID-19 12:25
СМИ: Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле 12:24
"Прожорливые мыши" съели зерно госрезерва Украины 12:21
Совфед принял закон о выдаче школьных аттестатов без ЕГЭ 12:20
Описано влияние коронавируса на кору головного мозга 12:19
В Якутске прокуратура отреагировала на массовый субботник АГАУ 12:18
Звезда "Гарри Поттера" и "Фарго" сыграет в "Аватаре 2" 12:14
Средняя зарплата в описании вакансий за май выросла на 7 процентов 12:13
Голосование по Конституции на дому будет бесконтактным 12:12
Онлайн-презентации ИТ-компаний перенесены из-за протестов в США 12:09
В ГД назвали непоследовательной идею Киева о переговорах по Донбассу без РФ 12:09
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы 12:08
Сбежавшего из зала суда кузбассовца отправили в колонию на 17 лет 12:08
На Кубани умер основатель журфака КубГУ Александр Факторович 12:08
Мародеры угнали из американского автосалона 50 машин 12:07
Троим жителям Чехова предъявлено обвинение за оскорбление полицейских 12:04
Скончался президент Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич 12:00
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
02.06.2020 11:39
Рубрика: В мире

Военная полиция РФ и Турции провела патрулирование автотрассы М4 в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник в зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии наши и турецкие военные полицейские провели очередное, четырнадцатое по счету, совместное патрулирование автотрассы М-4, связывающей провинцию Латакия с крупнейшим городом страны Алеппо.

Фото: Getty Images/ Sean Gallup
Путин поручил провести переговоры с Сирией о расширении военных баз

В российском Центре примирения враждующих сторон сообщили, что маршрут армейских правоохранителей прошел до населенного пункта Урум-Эль-Джауз и составил около 20 километров. "К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России", - уточнили в нашем миротворческом центре. Там напомнили, что первый такой рейд был выполнен 15 марта нынешнего года. А в последний раз наши и турецкие военные полицейские выезжали на трассу М4 шесть дней назад.

Эти совместные патрулирования организованы в рамках реализации Меморандума, подписанного 22 октября прошлого года в Сочи президентами России и Турции. В пункте 5 документа сказано, что после завершения вывода курдских подразделений на 30 км от границы Сирии с Турцией "начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы".

Согласно тем же договоренностям, наши военные полицейские во взаимодействии с сирийской пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.

В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Турция Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
1 июля объявят выходным в связи с голосованием по Конституции
ВОЗ: Социальное дистанцирование и ношение масок снижают риск заражения
В Минздраве рассказали, когда Россия вернется к привычной жизни
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей
Минобороны отобрало 50 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии