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02.06.2020 12:00
Рубрика: Общество

ВОЗ: Социальное дистанцирование и ношение масок снижают риск заражения

Текст: Максим Макарычев
В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доказывается, что социальное дистанцирование и ношение масок снижают риск заражения коронавирусом. Наиболее полное на сегодняшний день исследование, отметили аналитики, показало, что социальное дистанцирование и использование лицевых масок являются двумя лучшими способами предотвращения передачи нового коронавируса. Доклад был подготовлен на основании исследования, которое было проведено экспертами в 16 странах мира.
Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Результаты исследования, опубликованные в медицинском журнале Lancet, свидетельствуют о том, что вероятность передачи COVID-19 на расстоянии менее одного метра составляет 12,8%, а при соблюдении расстояния около полутора метров она снижается до 2,6%. По оценкам ученых, соблюдение дистанции в 2 метра "является более эффективным". В докладе говорится о том, вероятность передачи коронавируса без маски или респиратора, например, маски N95, составляет 17,4%, в то время как при ношении маски она снизилась до 3,1%. Эксперты из всех 16 стран также сошлись во мнении о важности тщательного и регулярного мытья рук с мылом.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
ВОЗ: Коронавирус не ослабляет свою патогенность, оставаясь вирусом-убийцей

Как отмечает CNN, данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для составления моделей, которые предсказывают распространение заболевания и помогают в схемах отслеживания контактов больных коронавирусом. По мнению Триш Гринхал, профессора кафедры первичной медико-санитарной помощи в Оксфордском университете, данное исследование является важным шагом, так как предыдущие мета-анализы в основном были нацелены на то, какие меры необходимом принимать при профилактике гриппа и других заболеваний, которые "не ведут себя так же, как вирус COVID-19". Со своей сторгны Тарик Яшаревич, представитель ВОЗ, заявил, что организация находится в процессе обновления своих рекомендаций по ношению масок, и об этом изменении, вероятно, будет объявлено на этой неделе. "ВОЗ по-прежнему уделяет особое внимание использованию масок, если есть доказательства того, что они могут ограничивать передачу вируса, например, в медицинских учреждениях. Фактически, новое руководство способно помочь расширить их использование", - добавил представитель международной организации."Ключевой вопрос сейчас заключается в том, как правительства и общественность должны интерпретировать эти результаты", - заявила в свою очередь Линда Баулд, профессор кафедры общественного здравоохранения в университете Эдинбурга. По ее словам, первый и, вероятно, самый полезный вывод исследования заключается в том, что социальное дистанцирование имеет значение. "Было много жалоб на то, что в Великобритании дистанция на расстоянии двух метров является чрезмерным, потому что оно больше, чем в других странах", - сказала профессор.

В раннем исследовании ВОЗ утверждалось, что здоровым людям нужно носить маску, только если они ухаживают за людьми, зараженными коронавирусом. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) рекомендуют носить маски на публике гражданам, чтобы защитить окружающих в местах, где нельзя поддерживать социальное дистанцирование. Отметим, что руководители некоторых стран не носят масок на публике, как например, президент США Дональд Трамп и некоторые сотрудники Белого дома. А президент Бразилии Джаир Болсонару в воскресенье искупался в бассейне с другими его посетителями.

Тем временем

Главный специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи, который консультирует Белый дом по вопросам пандемии коронавируса и ранее постоянно присутствовал на ежедневных брифингах американского президента, в понедельник заявил о том, что он уже две недели не встречался с Дональдом Трампом. Ранее Трамп подверг критике заявление Фаучи о том, что прием американским лидеров ежедневной таблетки гидроксихлорохина в качестве профилактики от COVID-19 "является абсурдным".

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