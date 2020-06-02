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02.06.2020 20:32
Рубрика: Общество

Детские лагеря проверят

Текст: Елена Христофорова
Российская газета - Неделя № 119(8173)
Бизнесменам, открывшим детский лагерь без необходимого на то разрешения, будут грозить солидные штрафы. Такая норма вступила в силу с 1 июня.

Запрос общества на наказание недобросовестных организаторов несанкционированных оздоровительно-развлекательных детских учреждений остро возник в связи с трагическими событиями июля прошлого года. Тогда в результате пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", находящегося в Хабаровском крае, из 26 палаток, где жили приехавшие отдыхать школьники, 20 полностью сгорели. Погибли 4 ребенка, еще 13 детей пострадали. Разрешения на размещение отдыхающих во временном палаточном городке у владельца лагеря не было.

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После той трагедии был принят закон, который обязал все детские лагеря зарегистрироваться в региональном уполномоченном органе исполнительной власти до 1 июня нынешнего года для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей.
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В соответствии с новой статьей КоАП, вступившей в силу 1 июня, на тех собственников детских лагерей, кто этого не сделал и будет открывать свои двери - или палатки - для детей без соответствующего разрешения, будет наложен административный штраф. Сумма взыскания варьируется от 500 тысяч до миллиона рублей.

Кстати, сейчас ведется работа над проектом нового КоАП, полностью меняющего систему наказаний за административные правонарушения. Но подход к тем, кто рискует здоровьем детей в нелегальных лагерях, остается по-прежнему строгим. Норму, только что вступившую в силу, планируется в том же виде перенести и в новый КоАП.

Общество Семья и дети Отдых детей в летних лагерях

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