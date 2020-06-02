Экологи подсчитали виды, которые вымрут в ближайшие годы

Суматранский носорог. Вид сохранился только на Малайском полуострове и двух островах Индонезии Фото: iStock

По данным международной команды экологов, более 500 видов сухопутных позвоночных животных находится на грани исчезновения. Об этом они сообщают в PNAS.

Одна из причин вымирания сотен животных - хозяйственная деятельность человека, считает Херардо Себальос, эколог из Национального автономного университета Мексики.

Исследователи под его руководством зафиксировали 515 видов, численность которых составляет менее 1000 особей. Это около 1,7% из 29 400 исследованных видов сухопутных позвоночных. Среди них - суматранский носорог (Dicerorhinus sumatrensis), лягушка - панамский арлекин (Atelopus varius), кларионский крапивник (Troglodytes tanneri) и африканская антилопа подсемейства бубалов (Damaliscus pygargus).

Согласно исследованию, эти 515 видов обитают в основном в тропических и субтропических регионах, которые сильно пострадали от человеческой деятельности: треть из них населяют территорию Южной Америки, 1% - Европы.

Еще 388 видов наземных позвоночных из тех же регионов близки к исчезновению: их насчитывается от 1000 до 5000 особей.

Ученые считают, что на Земле происходит шестое массовое вымирание животных. Причем этот процесс ускоряется из-за деятельности человека. Разрушение естественной среды обитания животных, браконьерство, загрязнение природы катастрофически угрожают тысячам видов животных.

По данным исследователей, с 1900 года более 540 видов позвоночных вымерли. Примерно столько же исчезнет в следующие два десятилетия - к 2050 году пятая часть всех видов может оказаться под угрозой вымирания.

Сокращение биоразнообразия, предупреждают экологи, серьезная угроза: исчезновение одного вида животных приводит к вымиранию другого. Таким образом, изменение экосистемы планеты отразится на будущем человечества.