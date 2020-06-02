Вывозной рейс из Бразилии перенесен на пятое июня

Вывозной рейс для россиян, желающих вернуться из Бразилии на родину, перенесен с четвертого на пятое июня. Такую информацию сообщило посольство РФ в латиноамериканской республике.

По обновленным данным, вылет из аэропорта Гуарульюс в городе Сан-Паулу намечен на 03.55 утра пятого июня. Дипломаты напоминают о необходимости регистрации на рейс на портале госуслуги, а также приезда в аэропорт не менее чем за три часа до вылета, пишет ТАСС.

Отмечается, что из Сан-Паулу самолет с соотечественниками вылетит в Буэнос-Айрес. Здесь уже около 170 россиян выразили желание вернуться домой. Далее через Чили и Кубу борт прибудет в Москву.